In questa edizione: Istanbul, Casa Bianca: in arrivo buone notizie, Riyad, intesa economica Trump-Bin Salman, Accise, da oggi scatta il riallineamento, Omicidio Garlasco, si allarga pool Magistrati, Papa Leone XIV nomina in Perù nuovo Vescovo, La Coppa America di vela si terrà a Napoli.