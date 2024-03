In questa edizione: Attentato Mosca, Putin: presi i 4 terroristi. Mosca, Tajani: avevamo avvertito italiani. Migliaia in piazza a Bari per Decaro. Sospetto caso di dengue a Busto Arsizio. Trovato morto a L'Aquila, fermati 2 stranieri. F1 Australia: Verstappen in pole.