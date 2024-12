In questa edizione: Stretta del Viminale per un Capodanno sicuro. Stasera alle 20.30 il discorso di Mattarella. Arresto Cecilia Sala, Iran: indagini in corso. Monossido di carbonio, altra vittima a Torino. Cagliari, coniugi morti: fermato il figlio. Al Milan inizia l'era del tecnico Conceiçao