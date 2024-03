In questa edizione: Medvedev: dobbiamo uccidere gli attentatori, Viminale: alzata attenzione luoghi pubblici, Meloni: a Piantedosi accuse vergognose, Panetta: inflazione in rapido calo, Istat: nel 2023 due milioni poveri assoluti, Pasqua, in viaggio 10,5 milioni di italiani.