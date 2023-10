In questa edizione: Israele, assedio a Gaza: stop cibo e luce. Intelligence egiziana: "Ignorati avvertimenti". Tajani: "Stanno rientrando o primi italiani". Vajont, Mattarella: "Tormento sulle coscienze". Sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico. Nobel per economia assegnato a Claudia Goldin.