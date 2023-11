In questa edizione: Gaza, slitta la tregua nella Striscia. Cardinale Zuppi: "Il 7 ottobre una tragedia". Omicidio Giulia, Turetta in Italia sabato. Stop motori benzia, "70mila posti a rischio". Maltempo, allerta arancione al sud. Coppa Davis, partenza in salita per l'Italia.