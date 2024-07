In questa edizione: Nato, lo scudo anti-Putin: F16 e 40mld a Kiev. Meloni: sostegno a Ucraina mirato ed efficace. Ok al ddl Nordio, addio all'abuso d'ufficio. Cellulari in classe, lo stop di Valditara. Usa, senatore dem chiede a Biden di ritirarsi. Europei, Inghilterra in finale con la Spagna.