In questa edizione: Missili russi sulla Polonia, a Kiev 3 morti, Hamas apre su ostaggi, freddi Netanyahu e Usa, Proteste trattori, dietrofront Ue su pesticidi, John Elkann da Mattarella: no a Renault, Corruzione, arrestato figlio ex ministro Visco, Lutto a Mediaset, è morta Carlotta Dessì.