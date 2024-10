Brand Usa, Colorado: paradiso di sorgenti, parchi e storie italiane

Londra, 23 ott. (askanews) - Non è la parte del mondo più scontata dove cercare una comunità italiana, ma in realtà il Colorado già dal 1850 ha iniziato a ospitare i nostri connazionali, che hanno registrato una crescita via via per numero e negli anni 20 del secolo successivo erano uno su cinque abitanti. A Denver come pure a Pueblo, dove l'acciaieria presso la Colorado Fuel and Iron Co., insieme con il lavoro nei campi e le fonderie, secondo l'organizzazione non-profit Italian Sons & Daughters of America, attirò molti nostri connazionali.

"Abbiamo una meravigliosa comunità di italiani in Colorado e ci sono cose semplicemente fantastiche da fare per gli italiani".

A confermarlo Timothy Wolfe, direttore del Colorado Tourism Office ai microfoni di askanews durante la Brand Usa Travel Week a Londra.

Il Colorado è dunque una destinazione negli Stati Uniti per approfondire la storia e la cultura del nostro bel paese. Ma anche per cercare una natura unica al mondo con 4 parchi nazionali: "Abbiamo il Parco nazionale delle Montagne Rocciose. Abbiamo le Sand Dunes, che molte persone non conoscono e che sono fondamentalmente una spiaggia senza oceano lungo le montagne, dove fare cose incredibili e folli sulla sabbia, dalla bici allo snowboard. C'è anche la Mesa Verde nella parte meridionale dello stato all'interno di un canyon. E poi abbiamo il Black Canyon of Gunnison. Ma ci sono cose da fare in tutto lo stato. Abbiamo ristoranti stellati Michelin che sono fantastici".

E ancora sorgenti termali ovunque, alcune delle più profonde al mondo. "Quindi, se la vostra avventura è quella di provare qualcosa di nuovo e poi gustare dell'ottimo cibo, il Colorado è il posto che fa per voi".