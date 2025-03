Boschi: "Abbiamo bandiere Ue, ben vengano bandiere pace e Ucraina"

Roma, 15 mar. (askanews) - "Oggi ci sono tutti, rispondendo a un bellissimo appello di Michele Serra. Credo che non ci debbano essere divisioni in questa piazza, perché l'obiettivo è comune, chiedere che ci sia un'Europa che fa sentire la propria voce anche in un momento di difficoltà e di crisi, un'Europa che sappia rispondere ai dazi di Trump, un'Europa che sappia costruire la pace e sappia affrontare le sfide del futuro": lo ha dichiarato ai giornalisti la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi a margine della manifestazione di piazza del Popolo.

"Noi abbiamo le bandiere dell'Europa, dopo di che ben vengano le bandiere della pace e dell'Ucraina", ha aggiunto Boschi. "Sono contenta che ci siano le bandiere della pace, da sempre siamo al fianco dell'Ucraina, ben vengano le bandiere dell'Ucraina. Noi vogliamo una pace giusta, duratura e che non sia una resa per il popolo ucraino".