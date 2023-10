Borrell: l'evacuazione da Gaza è impossibile, sarà crisi umanitaria

Pechino, 14 ott. (askanews) - "Il diritto alla difesa di Israele deve essere conforme al diritto internazionale umanitario. E per quanto riguarda l'avviso di evacuazione di un milione di persone che lasceranno il nord di Gaza in 24 ore, ho detto, e lo dico rappresentando la posizione ufficiale dell'Unione Europea, che è assolutamente, assolutamente impossibile da attuare". Lo ha detto il capo della diplomazia europea Josep Borrell dalla Cina, allineandosi alla posizione già espressa dall'Onu.

"Sostengo chiaramente la posizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite - ha aggiunto - secondo cui immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza non può che essere una grande crisi umanitaria".