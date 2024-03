Borrell: la fame usata come "arma di guerra" a Gaza

Milano, 13 mar. (askanews) - L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, ha criticato la mancanza di aiuti umanitari a Gaza definendola un disastro "causato dall'uomo": la fame viene usata come "arma di guerra" ha detto il diplomatico dell'Ue al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

"Questa crisi umanitariaà non è un disastro naturale, non è un'alluvione, non è un terremoto, è provocata dall'uomo", ha affermato Borrell presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Il funzionario europeo ha ripetutamente criticato Israele per la sua condotta durante la guerra a Gaza, che ha ucciso più di 31.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, secondo il ministero della Sanità del territorio gestito da Hamas.