Bonelli: subito campagna sulla cancellazione debito estero in Africa

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il tema della cancellazione del debito è una campagna che intendiamo lanciare. In tema di debito estero ci sono 1.100 miliardi di dollari di debito estero dei Paesi africani, che impedisce una serie di programmi importanti, solo gli interessi sono enormemente maggiori rispetto alla spesa sanitaria che viene fatta in Africa. Se vogliamo essere veramente credibili, la campagna che va fatta - da Paesi industrializzati a partire dall'Europa - è quella di partire dalla cancellazione del debito e quella di portare i fondi allo sviluppo del nostro Paese allo 0,7%, che invece sono stati drammaticamente fermati": così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e co-portavoce di Europa Verde, in una conferenza stampa alla camera intitolata "Ombre sul piano Mattei".

"Ci troviamo di fronte a un inaccettabile baratto, è molto educato chiamarlo così, nei confronti dell'Africa, ovvero queste risorse di cui ha parlato la Meloni, in cambio di prendersi pezzi di territorio", ha aggiunto.