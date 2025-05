Bonelli (AVS): in piazza a Roma il 7 giugno contro sterminio a Gaza

Roma, 28 mag. (askanews) - "Lanciamo un appello agli italiani e alle italiane per scendere in piazza il 7 giugno. Diamo appuntamento alle 14 per poi giungere a Piazza San Giovanni. Le immagini che arrivano da Gaza di questi ultimi mesi, ultime settimane e ultime ore sono immagini di sterminio e le nostre coscienze non possono stare in silenzio. Siamo certi di interpretare il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani che vogliono subito il cessate il fuoco e che vogliono giustizia. Noi vogliamo schierare l'Italia dalla parte giusta della storia": così Angelo Bonelli parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Ciò che ha detto il governo ci indigna ancora di più, ha detto solo frasi di circostanza e ipocrisia, ha detto no alla revisione dell'accordo militare tra Italia e Israele, anzi, hanno detto che quell'accordo facilita il dialogo, ebbene quel dialogo significa Caccia F35 che vanno a bombardare Gaza e uccidere bambini", ha aggiunto.