Bonelli (Avs): A Milano urgente riqualificare le periferie

Roma, 21 lug. (askanews) - "Sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Milano, è giusto che la magistratura faccia piena chiarezza. Siamo convinti che il sindaco Sala potrà chiarire la sua posizione, ma una cosa è evidente: serve una profonda revisione delle politiche urbanistiche. La realizzazione di un nuovo stadio non rappresenta una priorità. La vera urgenza è la riqualificazione delle periferie, dal punto di vista sociale e ambientale, in una città dove, oggi, per i ceti medi affittare o acquistare una casa è diventato praticamente impossibile". Così Angelo Bonelli in una dichiarazione dopo l'intervento del sindaco, Beppe Sala, in consiglio comunale a Milano.