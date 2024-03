Bombe russe su Odessa a 150 metri da Zelensky e Mitsotakis

Odessa (Ucraina), 6 mar. (askanews) - La Russia ha lanciato un attacco missilistico sul corteo di Volodymyr Zelensky a Odessa durante l'incontro del presidente ucraino con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

L'esplosione è avvenuta poco prima dell'incontro delle due delegazioni, a 150 metri da dove si trovava la missione greca, che comprendeva otto persone oltre al primo ministro e alla sua sicurezza.

"Eravamo al porto di Odessa e il presidente Zelensky e il suo staff ci hanno fatto fare un giro- ha raccontato Mitsotakis - quando abbiamo sentito delle sirene. Poco dopo, mentre stavamo salendo in macchina, abbiamo sentito una grande esplosione. Penso che questo per noi sia il ricordo migliore e più vivido che qui c'è una vera guerra in corso. Ogni giorno".