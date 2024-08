Bollette, Girotto (M5S): governo ostacola ancora abbassamento

Roma, 6 ago. (askanews) - "Non bastava il DL Agricoltura, non bastava il DM Aree Idonee, ora anche la bozza del Decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la delega del Parlamento e la Direttive europee, introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle energie rinnovabili. Ricordo che la normativa attuale consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche. Assurdo, assurdo, assurdo. E intanto imprese famiglie e cittadini continuano ad avere le bollette elettriche più care d'europa!".

Lo afferma in un video il coordinatore del Comitato Transizione Ecologica del Movimento 5 Stelle, Gianni Girotto.