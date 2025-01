Bmw 2024 record in Italia, miglior mercato a livello globale

Milano, 20 gen. (askanews) - Il brand Bmw chiude un anno record in Italia con vendite in aumento del 17% a 71.405 auto, registrando la miglior performance del gruppo a livello globale e conquistando per la prima volta il gradino più alto del podio nel segmento premium con una quota in aumento al 28,8% (+3,7 punti percentuali) e il settimo posto nella classifica generale con una quota che sale al 4,5%. Inclusi i brand Mini e Motorrad (moto) le vendite sono aumentate del 5,1% a 83.352 veicoli. A pesare la flessione di Mini (-38% a 12.307 unità) per il rinnovo della gamma. In crescita le moto del 2,4% a 16.550 unità con una posizione di leadership nel segmento premium oltre i 750 cc e nell'elettrico. A livello globale le vendite del gruppo Bmw sono diminuite del 4,5% a 2,45 milioni di veicoli.

"Sono molto orgoglioso dell'andamento del 2024 che ha significato per l'Italia la migliore performance del brand Bmw a livello globale. La leadership del mercato premium e soprattutto un nuovo record di vendita per Bmw Motorrad nel nostro Paese", ha detto il Ceo e presidente di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre. "Sono assolutamente consapevole che sia un risultato che nasce da lontano. Siamo riusciti a distinguerci in un anno che per molti ha significato un calo, un rallentamento o delle crescite più contenute rispetto al passato, noi siamo riusciti a fare uno scatto in avanti grazie ad un lavoro di team straordinario, perché il merito va al team Bmw Italia e alla rete dei nostri partners per un lavoro davvero fatto nei dettagli e soprattutto una nuova rinnovata postura di mercato orientata alla costruzione di relazioni emozionali con i nostri clienti", ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di Bmw Italia.

Per quanto riguarda il 2025 "ripartiamo dalla performance del 2024 per alzare l'asticella di nuovo verso l'alto dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. Abbiamo delle piattaforme di comunicazione e di marketing che sono già in essere, un progetto di comunicazione molto importante è in partenza in questi giorni, delle iniziative commerciali, dei lanci di nuovi prodotti e soprattutto dei programmi concreti con la nostra rete di vendita che è nel corso di una trasformazione anche dal punto di vista dello stile. Quindi avremo degli showroom entro la fine dell'anno di Bmw, Mini e Motorrad sul territorio italiano che saranno degli showroom molto più simili a delle lounge piuttosto che degli showroom di moda, proprio per scaldare la relazione con il cliente, per fare in modo che l'esperienza di brand sia sempre presente nei dettagli", ha spiegato Di Silvestre.