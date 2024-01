Blinken in missione in Israele: "Guerra può diventare metastasi"

Roma, 8 gen. (askanews) - L'esercito di Israele sostiene di avere ucciso dieci sospetti terroristi a Khan Younis, i quali si preparavano a lanciare razzi verso il territorio dello Stato ebraico. Nelle immagini i raid israeliani contro la città nel sud della Striscia di Gaza visti da Rafah. Questi attacchi avvengono mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso in Israele e in Cisgiordania per dei colloqui sulla guerra a Gaza.

Blinken ha fatto tappa domenica ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, e prima ancora in Qatar. A Doha in conferenza stampa con il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha dichiarato:

"Questo è un conflitto che può facilmente diffondersi come metastasi, causando ancora più insicurezza e ancora più sofferenze".

Intanto la tv satellitare con sede in Qatar, Al Jazeera, ha accusato Israele di "omicidio mirato" dopo che due dei suoi giornalisti palestinesi nella Striscia di Gaza sono stati uccisi in un attacco che ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano.

Hamza Wael Dahdouh e Mustafa Thuria, che lavorava anche come video stringer per la France Presse e altre testate giornalistiche, sarebbero stati uccisi mentre stavano "andando a svolgere il loro lavoro" per l'emittente nella Striscia di Gaza.

Il responsabile dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza, Wael al-Dahdouh, padre di uno dei giornalisti uccisi:

"Come può una persona ricevere la notizia della morte del figlio, il figlio più grande, e tutto questo nella sua vita? Dopo che ho perso altri famigliari, mia moglie, mio figlio Mahmud, Sham e Adam".

Un terzo giornalista freelance che viaggiava con loro, Hazem Rajab, è rimasto gravemente ferito.