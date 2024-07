Blinken in Laos al vertice Asean incontra ministro Esteri cinese

Vientiane, 27 lug. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken partecipa al 31esimo incontro regionale dell'Asean a Vientiane, in Laos, con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Washington è preoccupata per il rafforzamento dei legami tra Pechino e Mosca e per le sue azioni nel Mar Cinese Meridionale.

Poco prima dell'inizio dell'incontro con Wang Yi, Blinken ha denunciato le "l'escalation di azioni illegali" di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, durante un incontro con i dieci Paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean).

I colloqui si inseriscono in un contesto di forti tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove negli ultimi mesi si sono verificati una serie di scontri tra navi filippine e cinesi su scogliere contese.