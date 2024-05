Blauer presenta la Collezione Primavera/Estate 2025

Roma, 31 mag. (askanews) - Blauer ha presentato presso lo showroom di FGF Industry Milano la Collezione Primavera/Estate 2025: un Connubio di Stile, Innovazione e Funzionalità. Cinque linee distintive, pensate per soddisfare il gusto sofisticato sia dell'uomo sia della donna, nel segno della raffinatezza che contraddistingue il brand. Un'ode all'eleganza senza tempo, all'innovazione tecnica e alla funzionalità adattabile alle esigenze del vivere contemporaneo.

Da B.Essential, fusione di stile intramontabile e innovazione tecnica, a B.Urban Police, dna del brand USA, in una fusione audace tra l'abbigliamento militare e il luxury streetwear, passando poi per B.Department, l'essenza dell'avventura e della praticità, fino a B.Rider e B.Project, linee principalmente rivolte all'universo maschile in stile urban che integra tecnologie smart'n'safe con materiali all'avanguardia.

Enzo Fusco, presidente FGF SpA:

"Abbiamo voluto dividere la collezione in 5 stendini perchè diventa più facile per il cliente. Con anche materiali nuovi, come la collezione Project. Poi ci sono i nostri giubbotti in pelle così come giubbotti leggeri motorcycles per i giovanissimi che stanno funzionando molto bene".

Una storia, quella di Blauer, di successo e apprezzata dal pubblico che oggi con le nuove linee si ripete.

"Sicuramente quando abbiamo iniziato questa storia 25 anni fa la linea Police, un poliziotto da città, perbene, è stata vincente. Poi sono arrivati i piumini e il mondo del Department, e devo dire che funziona molto bene perchè facciamo molta ricerca e riusciamo sempre a dare delle innovazioni giuste al momento giusto", aggiunge Fusco