Bit, Royal Air Maroc: puntiamo sull'Italia e continuiamo a crescere

Rho, 11 feb. (askanews) - Royal Air Maroc ha festeggiato in Bit Fiera Milano i 50 anni di presenza in Italia, per l'occasione abbiamo incontrato il Country Manager per il nostro Paese della compagnia aerea, Mohammed Adil Korchi, che ci ha parlato della presenza in Italia e dei progetti di sviluppo del gruppo.

"Siamo qui da mezzo secolo - ha detto ad askanews - che non è poco e questo dimostra la fiducia della compagnia nella sua rete di distribuzione, nei partner e nei clienti. Royal Air Maroc opera in Italia più di 40 voli settimanali da Milano, da Roma, da Bologna, Torino, Venezia. E, per la prima volta, abbiamo aperto il collegamento Napoli-Casablanca nell'estate del 2024 che è una novità nel mercato. E quello è una testimonianza della volontà di crescere e continuare in questa dinamica nel mercato italiano. L'Italia è il quinto mercato di Royal Air Maroc a livello di importanza mondiale e quindi è al centro della strategia di sviluppo della compagnia".

Casablanca è l'hub intercontinentale della compagnia che vola sull'Africa e unisce le due sponde del Mediterraneo, ma anche sugli Stati Uniti e non solo. "Ultimamente oltre a Montreal abbiamo aperto anche Toronto in Canada e in America del Sud abbiamo aperto Sao Paulo in Brasile e per l'Asia abbiamo aperto anche Pechino e quindi il piano d'espansione è già in corso e noi vogliamo promuovere questa dinamica di crescita", ha concluso il Country Manager.