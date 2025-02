BIT, a Milano il Premio Internazionale Voucher

Roma, 4 feb. - Lunedì 10 febbraio 2025, in occasione della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, "Voucher - Il Turismo in Onda" organizza, come ogni anno, l'appuntamento "Aperiviaggi Fuori Fiera", diventato per la città di Milano, cuore pulsante dell'economia, della moda e della cultura italiana, una consuetudine che richiama prestigiose personalità di ogni settore.

L'iniziativa, patrocinata dal Ministero del Turismo e dalla Regione Lombardia, si terrà nell'Auditorium Testori, con inizio alle ore 19.30.

Nel corso della manifestazione sarà consegnato il "Premio Voucher 2025", realizzato dall'orafo Michele Affidato, a personaggi e realtà che si sono distinti per il loro operato nei vari settori del Turismo, del Cinema, della Musica, della Moda e della Comunicazione.

L' iniziativa, ideata e condotta da Anna Di Maria e Paky Arcella, con il supporto del comunicatore Biagio Maimone, esperto in comunicazione sociale, attento ai temi della solidarietà e della sostenibilità, pone l'accento sulla promozione e sulla valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici, nonché sullo sviluppo delle attività turistiche e del marketing territoriale.

La finalità di questa edizione è la valorizzazione dell'impegno degli imprenditori e degli operatori in grado di dare forte impulso all'Industria del Turismo e del suo indotto attraverso l'innovazione, la tenacia e la lungimiranza.

Tra i premiati di questa edizione si annoverano Carlo Gorla, Direttore della Direzione Produzioni Videonews e Progetti Speciali del Gruppo Mediaset, Gianni Todini, Direttore Agenzia Askanews, Medusa Film con la presenza del Dottor Paolo Orlando, Direttore della distribuzione, il quale ritirerà il premio, ed altre personalità illustri i cui nominativi saranno resi noti nei prossimi giorni.

"Voucher - il Turismo in onda" pone in risalto il Business travel, il bleisure e il turismo d'affari, che si concretizza nel dare impulso alla nascita di nuove tendenze, all'evoluzione del viaggio d'affari e a nuove forme di turismo che coniugano le necessità del viaggio d'affari con gli spazi di svago. "Voucher - il Turismo in Onda" quest'anno, attraverso il suo programma televisivo multimediale e le sue molteplici iniziative, rafforzerà i servizi offerti alle imprese, ponendole , sempre più, in relazione tra loro, grazie anche alla recente collaborazione con Libera ADV e la sua piattaforma di internazionalizzazione "Circolo B2B", il cui Ceo e Presidente è Flavio Assi.

Di notevole rilevanza è la presenza del Consorzio Lodi Export, il cui Managing director è Fabio Milella, il quale persegue l'obiettivo di ottimizzare la competitività delle aziende attive sui mercati internazionali.

Saranno programmati una serie di "Aperiviaggi", Tappe del Tour di Voucher ed altri eventi finalizzati a incentivare il Business travel. Rappresenterà il mondo del benessere, mediante idratazione e integrazione, il Brand d'eccellenza Farmacqua, che identifica la linea di dispositivi per il trattamento dell'acqua ad uso domestico e non solo.

Da menzionare la presenza dell'ing. Francesco Storniolo Fondatore di Luxor Building leader nel settore delle costruzioni e del restauro conservativo, il quale è impegnato nella valorizzazione dell'isola Maggiore e del lago Trasimeno con il restauro del Castello Guglielmi che rappresenta un patrimonio di gran valore storico, culturale e Turistico.

Di seguito alcuni premiati delle precedenti Edizioni: MSC, Tour Espania, Mediaset, Cinecittà World, Alviero Martini, Pupi Avati, Nazionale Italiana Artisti TV, SKY, NLG, Ronnie Jones, Regione Lombardia, APT Basilicata, Coldiretti, Il Programma Televisivo E-Planet, Gruppo Uvet ed altri ancora.

Si potranno apprezzare, durante l'arco della serata, degustazioni di brand d'eccellenza, tra cui i Salumi Citterio, i formaggi di eccellenza Carioni, i vini e gli spumanti Poderi San Pietro,lo zola ed il taleggio di Arrigoni fatti servire dallo Chef Giò del Ristorante Giò di Seriate, che delizierà gli ospiti presenti con la sua linea di cioccolatini "Gioccolatini".

Vi sarà anche la partecipazione di Cerchiara Immobilgroup, che presenterà il NIC, il primo Network innovativo di segnalatori immobiliari.

Durante l'arco della serata interverrà Michele Viola, coordinatore nazionale e delegato della rete mondiale Hostelling International, per presentare la nuova rete italiana di Ostelli C.I.A.O. A.M.I.C.O. ed il progetto Vita da Ostello. Inoltre ci saranno illustri ospiti tra i quali il cantautore Davide De Marinis (ex premiato), la cantautrice Italo-australiana Gisella Cozzo, il tenore Rodolfo Maria Gordini, il Presidente del contest Internazionale New Model Today Clay Calzolari e tanti altri.