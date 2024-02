Bit 2024, Sarnataro (Neos): crescere aprendosi a nuovi segmenti

Milano, 6 feb. (askanews) - "Il 2024 è l'anno in cui portiamo avanti questo lavoro che è iniziato in pandemia, cercando l'opportunità, spinta ovviamente dalla diversificazione, perché come siamo detti più volte, la crisi ti insegna che è importante diversificare. Qual è l'idea di fondo? È quella di far crescere il nostro modello che nasce dal leisure, aggiungendo la possibilità di incrementare capacità, incrementare il prodotto, ma soprattutto incrementare anche i segmenti a cui si rivolge Neos. Con quale obiettivo finale? Quello in qualche modo di creare sempre più solido quello che è il Meis business, facendo sempre più esperienza servendo tipologie di clienti e andando su destinazioni diverse. Quando parlo di destinazioni diverse, faccio un esempio per tutti. Quando andiamo in Asia e quindi ci rivolgiamo al mercato Cina, al mercato India, li ci confrontiamo con una cultura che è completamente diversa. Quindi essere capace in qualche modo di riuscire a fare contento un segmento che è completamente diverso, nella mia testa l'idea è che la capacità di riuscire ad essere così capaci di adattarsi a un mercato completamente diverso, questa possa essere una forte esperienza che quando poi lo vai a replicare sul tuo modello di business addizionale in qualche modo fai la differenza". Lo ha detto ad askanews Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Nets, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, presente alla Bit in Fiera Milano.