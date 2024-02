Bit 2024, Santanchè: destagionalizzare è la parola più importate

Milano, 5 feb. (askanews) - "Destagionalizzare è la parola più importante". Lo ha ribadito il ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione dell'inaugurazione della Bit 2024, la Borsa internazionale del turismo di Fiera Milano. "Siamo una nazione che deve avere il turismo 12 mesi all'anno - ha aggiunto - non possiamo avere dei picchi solo a Natale e in estate, anche perché i numeri ci stanno dando ragione. L'agosto non è più l'agosto di un tempo, ma abbiamo dei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre. Dipende tutto dall'offerta turistica, più offerta turistica c'è, più si riesce a destagionalizzare e a non avere il tema dell'over tourism. Il turismo non va subito, lava organizzato".