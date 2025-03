Bignami( FdI): se interessata Starlink parteciperà a una gara

Roma, 11 mar. (askanews) - In merito a un eventuale contratto con Starlink la posizione di Fdi fa riferimento "all'articolo 97 della Costituzione, che prevede per qualsiasi amministrazione l'imparzialità e la terzietà rispetto a un competitor, che nel momento in cui vuole mettere a disposizione, laddove sussiste un fabbisogno nazionale, le proprie competenze, parteciperà a una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale, se risulta la prestazione migliore, verrà selezionata".

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento "Spazio Cultura. Valorizzare il passato e immaginare il futuro" che si terrà a Firenze.