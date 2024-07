Biden: ho sbagliato a dire che Trump va messo "sul bersaglio"

Washington, 16 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di chiarire il senso delle parole pronunciate la scorsa settimana prima dell'attentato all'ex Presidente e suo rivale Donald Trump, durante un incontro con dei finanziatori della sua campagna: Biden aveva detto che è "tempo di mettere Trump al centro del bersaglio". "È stato un errore usare questa parola", ha detto Biden in un'intervista esclusiva con Lester Holt di Nbc News.

"Non ho detto mirino ("crosshairs"). Intendevo centro del bersaglio ("bull's eye"). Intendevo dire concentrarsi su di lui, concentrarsi su ciò che sta facendo. Concentrarsi sulle sue politiche, concentrarsi sul numero di bugie che ha detto durante il dibattito".

Biden ha anche detto di non credere che la sua età sia un fattore decisivo: "L'idea che io sia il vecchio, lo sono, sono vecchio, ma ho solo tre anni in più di Trump, questo come prima cosa. E, seconda cosa, la mia acutezza mentale è proprio dannatamente buona. In tre anni e mezzo ho fatto più cose di qualsiasi altro presidente da molto, molto tempo a questa parte. Quindi, vorrei essere giudicato su queste basi. Capisco, capisco che la gente dica: 'Dio, ha 81 anni, cosa sarà quando ne avrà 83 o 84?'. È una domanda legittima da porsi".