Roma, 27 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito i principali leader del Congresso, durante colloqui alla Casa Bianca, dei costi "terribili" che comporterebbe il mancato sblocco degli aiuti militari per l'Ucraina. "Per quanto riguarda l'Ucraina, credo che la necessità sia urgente", ha dichiarato Biden nello Studio Ovale, aggiungendo che "le conseguenze dell'inazione quotidiana in Ucraina sono terribili".