Best HR Team 2024, vincono progetti dedicati a persone e sociale

Milano, 13 set. (askanews) - Si è svolta a Milano la terza edizione del premio Best HR Team organizzato da HRC Community, il percorso di certificazione che accompagna le persone e le organizzazioni attraverso progetti e percorsi innovativi nell'ottica di favorire la crescita del business, delle performance e dell'engagement dei dipendenti.

Il nuovo modello di inclusione sociale per i ragazzi autistici di Autogrill-PizzAut ha vinto il premio Diversity&Inclusion; "Welfare 4 caring", progetto di UniCredit a supporto di chi si prende cura dei propri cari, ha vinto nella categoria People care & engagement; "Come costruire un ambiente di lavoro inclusivo" di Haleon si è aggiudicato il premio nella categoria Welfare & Wellbeing.

"La certificazione Best HR Team e i suoi vincitori -ha detto Marco Gallo, Managing Director di HRC Community - dimostrano che la vera risposta non è soltanto un benefit economico. Le aziende attrattive, le aziende sono quelle che sempre più si curano, prendono cura delle proprie persone, che c'è un modello di people care vero che va oltre il modello organizzativo di lavoro classico. Parliamo di progetti che hanno vissuto modelli che toccano il sociale, che guardano alla vita personale delle persone. Parliamo di modelli di Family Care ancora più forti, dove c'è una rappresentazione ancora più importante rispetto al modello familiare, al modello di vita privata, all'equilibrio work life balance di tutta l'organizzazione, questi sono i veri ingredienti per un modello molto più forti in ambito di attraction per le organizzazioni e per non trovarsi appunto ad avere un rifiuto da parte dei giovani o di nuove persone vogliono entrare nel mondo del lavoro o che vogliono cambiare azienda".

Altri premi sono andati a Facile.It, Capgemini, Engineering, Carrefour, EY e Unilever. "L'invito è naturalmente a vivere pienamente un'organizzazione - ha aggiunto Gallo - non con i vecchi modelli, ma con nuovi modelli che integrano sempre di più un modello di care e quindi un modello di lavoro e di organizzazione che accoglie altri principi, altri valori, sostenibilità sicuramente, welfare a 360 gradi e cura della persona".

Complessivamente, di 82 team che hanno intrapreso il percorso di certificazione, 67 hanno avuto accesso grazie alla presentazione di progetti in linea con i requisiti richiesti da regolamento. Questa partecipazione ha generato 265 progetti, votati 2065 volte dalla community e sono stati svolti 880 assessment. Il tutto ha portato a 24 finalisti per le nove categorie.