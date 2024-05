Bellabot, la cameriera robot che ha conquistato i clienti di un ristorante francese

Cieurac , 21 mag. (askanews) - "Gentili clienti, siete pregati di ritirare il vostro piatto". La voce di Bellabot invita le persone a servirsi da sole, ritirando la propria ordinazione dal suo vassoio, poi la cameriera robot si allontana e sulla sua schiena compare l'educato augurio di "buon appetito".

È la singolare iniziativa di Geoffrey, un ristoratore di Cieurac, in Francia che, per far fronte alla carenza di personale specializzato ha pensato di affidarsi al progresso tecnologico, "reclutando" una cameriera in bit e ingranaggi anziché quelli in carne ed ossa.

"Abbiamo usato il robot perché oggi, nel settore della ristorazione, ci troviamo di fronte a seri problemi di reclutamento - spiega Geoffrey - però abbiamo dovuto continuare a lavorare e a lavorare velocemente per poter soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Quindi la soluzione del robot si è dimostrata un'ottima alternativa per continuare a lavorare in buone condizioni".

Per Geoffrey, un robot non potrà mai sostituire completamente un essere umano soprattutto nel settore della ristorazione, ma può aiutare.

Bellabot è alta circa un metro e mezzo, dotata di orecchie e mimiche da gatto e, soprattutto, di quattro vassoi sovrapposti grazie ai quali può servire diversi tavoli. E ai clienti piace. Alcuni di loro aggiungono delle ordinazioni, solo per la gioia di vederla tornare al proprio tavolo.

"È la nuova tecnologia, fa un po' strano, ovviamente ma poi ci si abitua poco a poco - dice quest'uomo - è da un po' che frequento questo ristorante. Non c'è alcun problema".

"Penso che se pagassimo meglio le persone, forse avremmo più manodopera - aggiunge questa cliente - francamente, è ciò che penso. Ecco. Quindi preferirei che ci fossero delle persone. Ve lo dico francamente. Dopodiché penso che sia divertente, ma sarebbe meglio se fossero persone".