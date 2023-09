"Bella Senorita", il brano di The Fuzzy Dice e Pamela Petrarolo

Roma, 15 set. (askanews) - E' disponibile da oggi, venerdì 15 settembre, su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei The Fuzzy Dice & Pamela Petrarolo, "Bella Senorita" prodotto da Andrea Fresu (Keep Hold s.r.l.) e scritto da Emiliano Palmieri e Anna Muscionico.

Un brano travolgente, fresco e ritmato, che nasce dall'inedito incontro delle sonorità vintage dei The Fuzzy Dice e il pop più moderno anni '90 di Pamela Petrarolo, per quello che si preannuncia come un vero tormentone fuori stagione, risultato di una commistione ricca di sfumature e di ricerca, con l'unione di sonorità e generi differenti.

Il brano, una ballad dal ritornello accattivante e ritmato, racconta di un amore fugace, una storia radicata nel passato e ricordata con affetto, sentimento, passione e nostalgia. Un amore mai dimenticato che riemerge con forza tra sonorità classiche, ricordi, immagini, diapositive e attimi condivisi.

"Il brano rievoca le sonorità vintage anni '50 alle quali siamo legati, ma con un tocco di modernità in un mix tra nostalgia ed innovazione. Il testo - raccontano i The Fuzzy Dice - è la storia di un fugace incontro nel quale due persone, innamorate, capiscono quanto possa essere pericoloso il loro sentimento. Nel ritornello viene fuori il lato bello del rapporto e il ricordo nostalgico dei momenti passati insieme che non potranno essere dimenticati. È stato un incontro fortuito e fortunoso quello con Pamela, che non conoscevamo personalmente, ma quando ci siamo incontrati, c'è stata un'immediata alchimia reciproca. Prima di accettare, forse un po' titubante, ha voluto ascoltare il brano, ma poi ha sposato con entusiasmo il progetto. È vero, facciamo parte di generi artistici diversi, ma abbiamo unito il Rock 'n' Roll al suo mondo più moderno, creando così un qualcosa di nuovo".

Insieme al brano, è disponibile anche il video, che vede la regia di A&G Photography, mentre come protagonisti troviamo i The Fuzzy Dice, la stessa Pamela Petrarolo, Alice Pea, i ballerini dello Swing Bullets e come Special Guest Marco Zingaretti. La location scelta è quella del Bolla Mare del Roseto degli Abruzzi.