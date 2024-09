Beirut sotto shock dopo le esplosioni dei cercapersone

Beirut, 18 set. (askanews) - In Libano i cittadini di Beirut commentano le esplosioni in simultanea di centinaia di cercapersone di militanti Hezbollah che hanno provocato 12 vittime, fra cui due bambini, e centinaia di feriti

"Siamo tutti sotto shock per questo attacco. È una tragedia quello che sta accadendo a noi e a tutta la popolazione. Che Dio protegga il Libano e ogni nazione", commenta Sola Jaafar, commerciante.

"Quello che è successo ieri è stata una sorpresa totale nessuno può crederci, non ha precedenti in tutto il mondo come hanno potuto far esplodere dei piccoli dispositivi che la gente stava usando? È incredibile - dice Imad Santo, fornaio - ci sono state esplosioni mentre la gente era al lavoro, comprava la verdura, camminava per strada o era seduta in macchina è uno shock enorme".

"Tutti loro sono nostre sorelle e fratelli e, se Dio vuole, ci sarà una forte risposta a Israele, il capo di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah non abbandonerà i nostri feriti - aggiunge Hanan Ali Naser, sarta - Siamo tutti pronti a sacrificarci per la resistenza e Israele sarà punito, che lo voglia o no".