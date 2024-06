Bce, giù i tassi ma Lagarde mette in guardia sull'inflazione

Roma, 6 giu. (askanews) - "Nonostante i progressi compiuti negli ultimi trimestri, le pressioni interne sui prezzi rimangono forti, poiché la crescita dei salari è elevata, ed è probabile che l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo anche nel prossimo anno" ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la riunione del Consiglio direttivo che ha deciso il taglio dei tassi di 25 punti base, dopo nove mesi di tassi invariati. Allo stesso tempo, ha detto Lagarde, "siamo determinati a garantire che l'inflazione torni al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo. Manterremo i tassi di riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere questo obiettivo".