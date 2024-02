BAT Italia, celebrata a Roma la nuova glo HYPER PRO

Roma, 5 feb. - Con un'esperienza esclusiva e indimenticabile glo, brand di punta di BAT Italia, ha celebrato il nuovo dispositivo glo HYPER PRO, segnando un passo avanti nell'era dei prodotti a tabacco scaldato. La serata si è svolta presso la suggestiva location di Palazzo Dama che, per l'occasione, si è trasformato nella casa del brand accogliendo gli ospiti in un'atmosfera unica e ricca di experience. Quattro in particolare le stanze allestite e colorate con le tonalità che contraddistinguono la nuova glo HYPER PRO: la rossa, dedicata al karaoke; quella blu per essere al centro di uno shooting di moda; viola per entrare nel mondo della bellezza con make-up artist e hair-stylist professionisti ed, infine, la stanza verde adibita ad un ininterrotto dj set.

A presentare la serata è stato Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia: "Con questa celebrazione presso gli eleganti spazi di Palazzo Dama, abbiamo voluto riunire personalità che incarnano la positività declinata in chiave pop, colorata e smart. Caratteristiche che rivediamo nel nostro nuovo e ultimo dispositivo glo HYPER PRO. I nostri ospiti vivranno esperienze indimenticabili durante tutta la serata e, attraverso quattro experience room uniche nel loro genere, avranno modo di condividere i propri valori con il pubblico. Ogni stanza richiama una passione ben specifica e si ispira ai colori vibranti di glo HYPER PRO, un dispositivo che racchiude innovazione e stile, portando l'esperienza del tabacco scaldato a un livello superiore".

Musica, moda, gastronomia, stile e innovazione per accogliere l'ultima arrivata di casa BAT, la glo HYPER PRO, che è stata introdotta così dall'AD de Petris: "glo HYPER PRO non è solo un prodotto premium ma anche un compagno ideale per tutti i fumatori. Con questo ultimo modello, ribadiamo il nostro impegno nello sviluppare dispositivi sempre più innovativi e performanti, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri consumatori adulti. Sono tre le caratteristiche principali che possiamo riussumere del nuovo glo HYPER PRO: si tratta del primo dispositivo della categoria ad avere l'innovativo smart LED Display, uno schermo intuitivo che comunica all'utente in modo semplice e immediato tutte le principali funzionalità del dispositivo come la carica della batteria, le diverse modalità d'uso e la durata della sessione; la nuova tecnologia Heat Boost che ha migliorato l'intensità fin dal primo momento di utilizzo e, infine, il design ancora più compatto che rende glo HYPER PRO il perfetto complemento anche per gli utenti più esigenti, che cercano l'innovazione in ogni accessorio".

Molti i volti noti, come il duo la Rappresentante di Lista, che hanno partecipato alla festa per testimoniare la voglia di stare insieme e la propria interpretazione dei valori di positività, dando vita ad un evento che ha coinvolto gli ospiti in un viaggio verso la condivisione dei valori e del divertimento.