Bassetti: Fentanyl rischioso

Roma, 13 mar. (askanews) - "Il Fentalyn è un farmaco più potente dell'eroina e della morfina. Per noi medici, che lo usiamo come antidolorifico e anestetico, è un farmaco straordinario. Purtroppo si legge che negli USA è diventata una droga molto utilizzata dai giovani, anche sponsorizzata da cattivi maestri del mondo dello spettacolo. Per questo secondo me fa bene il governo italiano ad anticipare il problema mettendo in guardia sia i giovani sia ila comunità scientifica", lo ha detto questa mattina il prof. Matteo Bassetti, docente di Malattie infettive all'Università di Genova, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.