BASF, a Roma l'evento "La Grande Bellezza"

Roma, 13 dic. (askanews) - Si è tenuto a Roma il quarto appuntamento del progetto "Il Domani Chiama" organizzato da BASF, azienda leader nel settore chimico. L'iniziativa, intitolata "La Grande Bellezza", ha esplorato il mondo della chimica sottolineando, in particolare, il ruolo chiave che avranno la sostenibilità e l'innovazione nelle sfide future del settore.

Beatrice Mautino, chimica e nota divulgatrice scientifica, ha dichiarato: "La cosmetica italiana dà lavoro a tantissimi chimici, biologi e biotecnologi. È un settore nel quale c'è una reale possibilità di crescita e, tutti questi professionisti, lavorano con l'obiettivo di creare innovazione, non solo sul prodotto, ma innovazione per cercare di abbassare, per esempio, l'impatto della produzione dei prodotti oppure sulla realizzazione di prodotti che siano più etici".

I dati di mercato dicono che l'industria cosmetica è un vero e proprio asset strategico per la tenuta e lo sviluppo economico del Paese: nel 2024 è stato registrato un incremento di fatturato del 10,5% rispetto al 2023, mentre nel 2025 è atteso un'ulteriore crescita di 8 punti percentuali. Per questo motivo, BASF ha evidenziato quanto sarà importante supportare la filiera della cosmetica.

Lorenzo Bottinelli, Amministratore Delegato di BASF Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo partiti come fornitori di semplici prodotti e di materie prime e, nel corso del tempo, ci siamo trasformati in fornitori di soluzioni. In questo modo, supportiamo le nostre aziende e gli imprenditori del Made in Italy in questa trasformazione, nella comprensione dei consumatori e dei trend nell'ambito della sostenibilità e della digitalizzazione".

L'evento ha messo in luce come, nel futuro, la chimica e la scienza si integreranno a target chiave, come innovazione e sostenibilità, per contribuire ancora alla crescita della cosmetica in Italia.