Barilla a Imola riaccende i motori della Domenica italiana

Milano, 20 mag. (askanews) - Con pasta Barilla è sempre domenica: recitava uno spot negli anni '50. Ora in occasione del Formula 1 Amazon web service Gran premio dell'Emilia Romagna e del made in Italy, Barilla celebra la Domenica italiana regalando a 4.909 famiglie - tante quanti sono i metri del circuito di Imola - una box di pasta. A cui si aggiungono oltre 6.000 confezioni che Barilla ha donato alla sezione di Imola di Banco Alimentare, l'organizzazione benefica di cui Barilla è primo contributore per volumi donati in Italia.

Durante il weekend di gara, Barilla, che è partner ufficiale della Formula 1, ha portato la sua pasta all'interno del circuito di Imola. I tifosi infatti hanno potuto gustarla in tre diversi punti del tracciato: il Paddock Pasta Bar, il Paddock Club Pasta Bar e le Pasta Station. E nella Fan Zone e nell'area Hospitality del made in Italy per la prima volta ha aperto i battenti anche il Lasagna Bar.

Inoltre, in occasione della gara, Barilla ha portato a Imola anche uno speciale formato di pasta in edizione limitata: la pasta 3D Artisia, modellata sulla forma del circuito di Imola, che omaggia l'Italia con i suoi tre colori simbolo (verde, bianco e rosso). E per condividere la propria idea di Domenica Italiana, dal 15 al 26 maggio, l'azienda di Parma ha organizzato un concorso fotografico nazionale: basterà caricare sull'apposito portale un'immagine mentre si gusta un piatto di pasta guardando la Formula 1 per potersi aggiudicare due biglietti del Gran Premio di Monza.