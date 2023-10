Barelli(Fi): sulla manovra vogliamo ok rapido ma va trovata una quadra

Roma, 30 ott. (askanews) - "Noi vogliamo rimanere nel confine di una manovra che venga approvata rapidamente e che dia quindi anche certezze ai mercati e dimostri la coesione. Però siccome siamo una coalizone che proviene da tre Dna e tre anime diverse che si sono unite in un programma anche in questo caso dovremo trovare una quadra e quindi sono positivo". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, entrando a Palazzo Chigi.

I rilievi su alcuni aspetti della manovra "sono cose che vanno valutate non come polemica o come critica ma come volontà di chiarimento" ha aggiunto. In particolare, ha ricordato Barelli, "abbiamo qualche miglioramento da proporre sulla questione casa, sulle piattaforme e sulla ripartizione dei proventi degli affitti brevi. Abbiamo qualche perplessità su alcuni aspetti che riguardano le pensioni e sugli appesantimenti per chi ha utilizzato i bonus che non deve subire penalità e c'è un problema Rai, vogliamo che l'azienda di Stato abbia serenità nei prossimi anni".