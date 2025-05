Bar Dating Heineken a Milano, "matching" tra giovani e nuovi locali

Milano, 17 mag. (askanews) - Non si tratta di dire addio al bar del cuore - anzi - ma di aprirsi a una sorta di "relazione aperta" con i locali della propria città. Heineken continua a incoraggiare i giovani a uscire dalla propria comfort zone, dopo il lancio della web app Bar Dating, e promuove a Milano gli eventi Bar Dating, con l'obiettivo di offrire ai partecipanti l'opportunità di scoprire nuovi locali, divertirsi e socializzare in modo originale.

Prima Roma, ora Milano ad accogliere serate all'insegna della voglia di cambiamento: quattro i locali iconici con ospiti speciali. Si replica sabato 17 maggio, dopo il successo di venerdì 16 che ha visto tra gli altri Tommaso Zorzi, ambassador d'eccezione dell'iniziativa al Bar Magenta per un evento imperdibile. Ma qual è il valore aggiunto di tutto questo e a chi ci si rivolge?

"Heineken da sempre promuove la socialità più autentica. Quest'anno, con questa iniziativa intende soddisfare un bisogno sempre più emergente, soprattutto tra i giovani, che è quello di trovare nuovi stimoli. Uscire un po' da quella routine che li porta a frequentare sempre lo stesso bar. E allora è nata quest'idea originale, che con il linguaggio ironico, divertente, giovane, tipico di Heineken, coniuga il mondo delle dating app con il mondo dei bar. Bar che in Italia soprattutto, rappresentano il cuore pulsante della socialità. E che quindi Heineken in questo modo intende anche promuovere. Perché il messaggio non è: abbandona il tuo bar del cuore. Il messaggio è: spazia la tua vita sociale, cerca nuovi bar che possono dare un nuovo sprint alla tua vita sociale. Quindi è anche un'occasione per il mondo dei bar di farsi riconoscere, di avere nuovi clienti, di offrire anche nuove opportunità", dichiara Ilaria Zaminga, External Communication Manager HEINEKEN Italia.

Secondo una ricerca promossa da Heineken, i giovani italiani amano l'idea di scoprire luoghi e persone nuove, ma nella pratica tendono a rifugiarsi nella comfort zone della solita routine. Oltre 7 giovani su 10 dichiarano di tornare sempre negli stessi locali quando escono con gli amici, nonostante il 49% dica di amare la varietà e l'esplorazione di nuove connessioni. Un giovane su 2 poi percepisce che la propria vita sociale non è così appagante e dinamica e il 20% ammette che manca quella "scintilla" alle proprie serate.

"I giovani sono pronti. Le ricerche che abbiamo condotto dimostrano che la maggior parte dei giovani vorrebbe cambiare bar, vorrebbe cambiare il luogo di incontro, però di fatto non lo fa per una questione di routine, di abitudine, e quindi è anche un po' insoddisfatto della sua vita sociale. Crediamo che questa iniziativa possa dare un po' di sprint alla vita di questi giovani che tanto amano la loro città e che tanto possono scoprire bar nuovi, e nuove occasioni di stare insieme, divertirsi e vivere la socialità appieno", afferma Zaminga.

In effetti c'è davvero voglia di cambiare. I 18-34enni sanno bene come le app di dating abbiano rivoluzionato il mondo degli incontri, tanto che il 58% vorrebbe scoprire nuovi locali esattamente come fa con gli appuntamenti, con uno swipe. Non a caso, il bar si conferma come il posto preferito per fare nuove conoscenze. E magari ravvivare anche la propria vita sentimentale.