Banche, Tajani: con accordo sugli extraprofitti Fi ritira emendamenti

Roma, 20 set. (askanews) - Se ci sarà un "accordo" per la modifica della norma sugli extraprofitti delle banche Forza Italia è pronta a ritirare i propri emendamenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York.

"La presidente del consiglio (Giorgia Meloni) - ha aggiunto - è stata molto chiara, ha detto che è pronta a fare aggiustamenti e correttivi al testo uscito dal Consiglio dei ministri e ho apprezzato molto le sue parole. Ci sono nostri emendamenti al Senato, vedremo se si potrà trovare un accordo, sono convinto che si troverà e qualora ci fosse un accordo, con un testo del governo, siamo pronti a riritirare gli emendamenti. Lavoriamo per un compromesso, qualche interlocuzione c'è stata e vogliamo raggiungere un obiettivo che permetta di scrivere meglio il testo senza modificare il principio giusto di chiedere alle banche un sostegno in questo momento particolare. Il problema posto da noi è il testo: va corretto per non penalizzare risparmiatori e piccole banche. Bisogna dare anche un segnale ai mercati internazionali. Sono convinto che si possa trovare una soluzione positiva".