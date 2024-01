Baldini (ENPAPI): il governo intervenga sulla carenza di infermieri

Roma, 31 gen. (askanews) - La carenza di infermieri in Italia è un'emergenza che occorre affrontare con serietà, rapidità e una progettualità efficace ed efficiente su tutto il territorio nazionale. A chiederlo è Luigi Baldini, presidente Enpapi, rivolgendosi al governo e alle Istituzioni affinchè prendano in carico il tema.

"In tema di proposta a livello politico da parte di Enpapi - sottolinea Baldini - noi stiamo portando avanti una battaglia anche di forze di maggioranza, di far inserire all'interno dei Lea le prestazioni infermieristiche. Sono fondamentali, non è una rivendicazione di natura professionale, ma è un fatto di civiltà. Non possiamo lasciare i pazienti sul territorio sguarniti di questo servizio - aggiunge - e penso che sia il caso che oramai il governo si faccia carico anche di questo aspetto. Abbiamo avuto interlocuzioni politiche nelle ultime settimane, e anche molte manifestazioni di interesse. Avevamo chiesto di inserire un nostro professionista all'interno della Commissione dei Lea, vedremo che risultato porterà".