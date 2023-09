Azione, Calenda: nel Comune di Genova saremo all'opposizione

Genova , 11 set. (askanews) - Azione sarà all'opposizione della maggioranza di centrodestra nel consiglio comunale di Genova. Lo ha detto il leader Carlo Calenda, durante una conferenza stampa convocata per presentare i nuovi ingessi nel partito dell'ex consigliere del Pd in Regione Liguria Pippo Rossetti e dell'ex consigliera dem nel Comune di Genova Cristina Lodi.

'È una scelta di coraggio - ha sottolineato Calenda - perché lasciano un partito più grande per venire in un partito più piccolo. Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai appoggiato Toti: si inventa 77 centri quando non ci sono le elezioni ma quando si va a votare va sempre con la destra, si fa dare 4 parlamentari ed è a posto'.

'Con Bucci invece - ha dichiarato il leader di Azione - lavoro meglio. Due iscritti ad Azione si sono candidati con la lista di Bucci, si sono sospesi e poi sono rientrati in Azione ma oggi se ne vanno. Perché noi ora abbiamo Cristina Lodi, che dal Pd è passata ad Azione e resta all'opposizione in Comune. Se Bucci farà delle cose buone - ha concluso Calenda - lo diremo e lo appoggeremo se invece sbaglia lo diremo e proporremo qualcosa di alternativo'