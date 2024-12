Aziende e gap formativo tecnici qualificati: arriva IMQ Open Farm

Milano, 4 dic. (askanews) - Un passo importante per rispondere a una esigenza concreta. Il Gruppo IMQ, leader nella verifica di conformità, ha presentato IMQ Open Farm, un progetto formativo per preparare risorse esperte in conformità normative e regolatorie. Abbiamo parlato con Vincenzo de Martino, Presidente IMQ Group.

"Nel settore manifatturiero, la conformità alle normative è fondamentale per garantire l'immissione dei prodotti sul mercato. Tuttavia, né i percorsi scolastici né quelli accademici offrono una preparazione specifica in questo ambito, lasciando le aziende senza figure competenti. Con IMQ Open Farm vogliamo mettere a disposizione dei produttori la nostra esperienza maturata in oltre 70 anni di attività, per formare personale tecnico qualificato".

La prima occasione per presentare il progetto alle aziende è stata l'Assemblea dei produttori nazionali di illuminazione, riuniti nell'Associazione ASSIL. Il commento del Presidente Carlo Comandini:

"Le opportunità introdotte dalla transazione digitale, l'interoperabilità e la sostenibilità hanno comportato anche nel settore dei produttori di illuminazione, requisiti normativi sempre più numerosi e stringenti, che richiedono nuove competenze qualificate. Abbiamo pertanto accolto con piacere la proposta di IMQ di presentare oggi, nell'ambito della nostra assemblea, il progetto IMQ Open Farm".

Un progetto che è stata presentato al pubblico dopo un periodo di validazione di due anni. Fulvio Giorgi, AD IMQ:

"IMQ Open Farm è l'evoluzione di un progetto che, prima di venire proposta alle aziende, è stato testato al nostro interno ai fini di verificarne l'effettiva efficacia. Nei due cicli formativi realizzati finora, abbiamo preparato 25 tecnici. di loro sono stati subito assunti nella nostra azienda. Ora siamo pronti ad aprirla anche a tutti i nostri clienti".

La formazione è basata sul metodo 'learning by doing', erogata da tecnici IMQ in sinergia con esperti del settore di riferimento.

Infine ha parlato Andrea Solzi, Direttore ASSIL:

"Abbiamo espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, e come ASSIL saremo lieti di poter contribuire al processo formativo anche con il know-how dei nostri esperti. Una formazione tecnica adeguata è uno strumento fondamentale per rafforzare e valorizzare ulteriormente la qualità dei produttori italiani di illuminazione, per garantire innovazione e competitività".

Un supporto di livello altissimo per le aziende manifatturiere del settore elettrico, e elettronico. Per dare una spinta importate al futuro di tutto la filiera.