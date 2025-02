Autostrade, inaugurato il nuovo svincolo di Dalmine sulla A4

Dalmine, 25 feb. (askanews) - È stato inaugurato a Dalmine, alle porte di Bergamo, il nuovo svincolo autostradale sulla A4 Milano-Brescia. Un'opera che, nella visione di Autostrade per l'Italia è strategica e contribuisce al miglioramento della viabilità locale, con anche l'obiettivo di supportare la crescita economica del territorio.

"È uno svincolo - ha spiegato ad askanews Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di ASPI - che potenzia in maniera molto importante la parte di accesso e uscita dal sistema autostradale: qui abbiamo 27mila veicoli in entrata e uscita tutti i giorni, avevamo prima una configurazione non idonea, ma con questo sistema per cui noi già abbiamo realizzato uno scavalco autostradale e ci andiamo a collegare alla tangenziale di Bergamo attraverso la rotonda che sta dall'altra parte dell'autostrada, abbiamo decisamente migliorato le condizioni di viabilità. Questo vuol dire evidentemente un grosso beneficio per tutti coloro che vivono questa realtà sia i cittadini e anche evidentemente l'impresa e qui siamo lo sapete molto bene in una zona particolarmente industrializzata".

Le attività, portate avanti da Amplia Infrastructures, società di costruzioni del Gruppo Autostrade, hanno previsto una completa rimodulazione della viabilità in entrata e in uscita dalla A4. Grazie alla movimentazione di circa 72.000 mc di terreno e a oltre 200.000 ore di lavorazione, sono stati completati: un nuovo sottovia a due canne, un nuovo cavalcavia di scavalco dell'autostrada, due nuove rampe a est del ponte e una rampa a ovest del cavalcavia.

"Un grande lavoro - ha commentato Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, intervenuta all'inaugurazione - fatto poi in tempi veramente contenuti: abbiamo aperto prima di Natale la tratta con lo svincolo principale, oggi si apre anche l'altra rampa che permetterà di dividere i flussi e che renderà completamente efficiente questo nuovo svincolo. Una grande soddisfazione anche e soprattutto da dalminese, considerando che ho seguito questo progetto da quando ero sindaco quindi veramente tanto tempo fa".

Lo svincolo di Dalmine è un tassello del progetto di ammodernamento di tutta la rete in Lombardia, portata avanti con attenzione anche alla sostenibilità. "Tutti i nostri progetti, incluso questo - ha concluso Luca Fontana - sono dei progetti che si portano dietro opere sul territorio, che si portano dietro un concetto di sostenibilità. Per darvi un numero: in questo caso si stima che si risparmino 130.000 ore di viaggio annue, grazie alla configurazione del nuovo svincolo".

Il tema della viabilità è particolarmente rilevante anche per l'economia lombarda, dato che nella regione sono localizzate il 19% delle imprese nazionali e nel territorio bergamasco in particolare il 10% di quelle lombarde.