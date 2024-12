Autostrade, arriva Navigard piattaforma evoluta per strade più sicure

Roma, 6 dic. (askanews) - Una piattaforma che, attraverso sofisticati algoritmi, offre soluzioni dedicate alla sicurezza stradale, raccogliendo e rendendo disponibili dati per un monitoraggio evoluto dei comportamenti e degli eventi stradali, nel rispetto della normativa sulla privacy. Autostrade per l'Italia e la Polizia di Stato hanno presentato la piattaforma Navigard, sviluppata da Movyon, centro dell'innovazione tecnologica del gruppo infrastrutturale. I principali sistemi di Navigard sono costituiti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale, come spiega l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi: "il Navigard in realtà è un insieme di diverse piattaforme per il controllo dei flussi e dei comportamenti degli utenti nel sistema autostradale. Non è solo un sistema per colpire quando ci sono dei mancati comportamenti ma è anche quello per studiare quali sono i comportamenti e quindi educare gli utenti a migliorare i propri comportamenti. Lo abbiamo visto oggi: la misura della velocità con il Tutor noto, la verifica dei pesi, le caratteristiche delle sostanze pericolose e della qualità di mezzi con sostanze pericolose che attraversano tutto il sistema autostradale. Ci dà una serie di informazioni che integrate tra di loro ci daranno la possibilità di gestire in modo più attivo e più attento, anche educando gli utenti al rispetto delle regole e a viaggiare in modo più sicuro".

Autostrade per l'Italia e la Polizia di Stato puntano quindi sulla sicurezza e sulle strategie dirette a garantire la libertà di movimento e una protezione migliorata da tecnologie evolute e integrate, come aggiunge Santo Puccia, direttore del servizio Polizia Stradale: "le tecnologie ampliano le possibilità di monitoraggio e controllo. E' stato evidenziato quanto è importante l'acquisizione di dati e l'elaborazione di questi dati per monitorare e conoscere le metodologie della circolazione sulla rete autostradale e poi, da queste, andare a intervenire su quelle situazioni di criticità e soprattutto andare poi a intervenire sulle violazioni che sono poi quelle che sono alla base degli incidenti stradali".

Navigard è uno dei sistemi della nuova Control room di Autostrade per l'Italia, cuore tecnologico, che dalla sede della direzione generale di Roma, coordina da remoto la viabilità e lo stato dell'infrastruttura, raccordando le immagini e le informazioni che arrivano in tempo reale, 24 ore su 24, dalle nove direzioni di tronco dislocate lungo i 3mila km di rete.