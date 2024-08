Autonomia, Ugolini: strumento di crescita ma dipende chi la usa

Rimini, 20 ago. (askanews) - Sull'autonomia differenziata "non penso che il Meeting abbia una posizione ufficiale", però "dico che l'autonomia può essere uno strumento di crescita per le Regioni ma dipende molto da chi la userà come strumento, quindi da chi governerà le singole Regioni". Lo ha detto la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini, in visita al Meeting di Rimini.

"Occorre ovviamente un disegno nazionale - ha proseguito Ugolini -, perché occorre garantire su tutto il territorio nazionale la giustizia di servizi che siano veramente rispondenti alle persone, però penso sempre che l'autonomia rimanga uno strumento, che dipenda molto dallo scopo con cui chi governa una regione ha in mente il futuro dei cittadini".