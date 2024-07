Autonomia, Schlein: Da Emilia Romagna sì referendum, giornata importante

Roma, 10 lug. (askanews) - "È una giornata importante perché questa mattina il consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato i quesiti" per il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. "Anche le regioni in cui governiamo si stanno muovendo per rafforzare una battaglia contro un'autonomia che spacca in due il paese portata avanti da una sedicente patriota.

Io non ho mai visto una patriota spaccare in due il paese per un accordo di potere". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del convegno su "Premierato e autonomia tra diritti, partecipazione e potere: quale prezzo per le donne" in corso in sala Koch a Palazzo Madama.

"È una giornata importante anche questa come quella di qualche giorno fa in cui abbiamo firmato un quesito referendario per bloccare l'autonomia differenziata che spacca in due questo paese, che aumenta le disuguaglianze, e saranno soprattutto le donne i giovani al sud a pagare le conseguenze di queste diseguaglianze. Noi non lo possiamo accettare, vogliamo difendere l'unità nazionale, contestiamo l'idea che fa male anche al Nord di 20 diversi sistemi di politica energetica quando ce ne vorrebbe uno europeo per abbassare sia le bollette alle imprese che alle famiglie", ha aggiunto.