Milano, 5 lug. (askanews) - "Si avvia una delle iniziativa delle opposizioni contro le riforme pericolose di questo Governo. La via del referendum abrogativo, dobbiamo dirlo, non è una via facile ma è quello che deve fare un'opposizione seria". Così Riccardo Magi (+Europa) a margine del deposito in Cassazione del quesito contro l'autonomia differenziata.

"Meloni attivi la piattaforma digitale" per la raccolta delle firme, ha detto ancora.