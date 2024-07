Autonomia, Bonelli (Avs): oggi quesito referendum contro mercimonio

Roma, 5 lug. (askanews) - "Oggi parte la raccolta firme per fermare questo mercimonio Salvini-Meloni, ossia l'Autonomia differenziata in cambio del premierato: non solo Meloni svende il Sud a Salvini, ma indebolisce il sistema produttivo ed economico, pensiamo all'energia, si frammentano le competenze, è anche un problema per le imprese e l'economia, e per questo chiediamo a Salvini e Meloni di fermarsi. Al referendum bisognerà mettere la croce sul sì". Così Angelo Bonelli di Avs, davanti alla Corte di Cassazione per il deposito del quesito referendario.