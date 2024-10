Automotive, Corrado (Pd): più eccellenza e innovazione

Roma, 23 ott. (askanews) - "In soli tre anni la Cina è diventata il principale esportatore al mondo di automobili, il 70 % delle quali sono puramente endotermiche. Limitare l'analisi di quello che sta avvenendo alla dinamica delle auto elettriche è un errore. La crisi industriale europea viene da lontano. Oggi l'unico posizionamento possibile per la nostra industria è quello dell'eccellenza e dell'innovazione. È quello cioè che mette al centro la decarbonizzazione, non solo nel settore delle auto elettriche, ma in tutto il settore della mobilità, con le nuove infrastrutture per l'elettrificazione e i nuovi mezzi di trasporto collettivi da costruire", lo ha detto questa mattina Annalisa Corrado, Europarlamentare Pd, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Da qui passa tanto la tutela dei posti di lavoro, quanto la capacità di trattenere e attrarre nuove competenze - ha aggiunto -. Per fare questo serve una comune strategia. Servono investimenti comuni e serve abbattere il costo dell'energia ancora vincolato agli alti costi del gas. Serve uno stabile supporto alla domanda che finalmente individui obiettivi chiari e non si disperda in mille rivoli. La neutralità tecnologica vale finché alcune tecnologie non si sono affermate nettamente su tutte le altre, dopo di che diventa accanimento terapeutico".